A siete años del crimen, se asoma condena contra responsable en caso Trejo Espinal

CULIACÁN. _ Humberto Trejo Espinal fue asesinado el 25 de enero de 2019, llevado bajo engaños a una zona enmontada en La Primavera, donde lo acribillaron a tiros.

A siete años de haberse cometido su asesinato, el caso se enfila hacia la etapa en la que buscarán la sentencia condenatoria contra Iván Alejandro, alias “El Borre”, presunto responsable del crimen.

Entre los motivos de la justicia retardada, acusaron familiares, es que permaneció “congelado” casi cinco años en tribunales, debido a recursos de amparo que presentó la defensa del acusado.

La familia de Humberto, encabezada por su padre homónimo y su madre Natividad, informó ante medios de comunicación que este jueves 19 de febrero de 2026 comenzará lo que sería la última etapa del proceso judicial.