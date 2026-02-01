A una semana de su desaparición, refuerzan operativo de búsqueda de mineros en Concordia

CULIACÁN._ Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a partir de este domingo 1 de febrero se reforzó de manera significativa el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia. De acuerdo con lo informado por el Gobernador Rubén Rocha Moya a través de sus redes sociales, el despliegue contempla un total de mil 190 efectivos de distintas corporaciones federales y estatales, con el objetivo de intensificar las acciones de localización en la zona. El operativo está integrado por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 efectivos de Fuerzas Especiales, 100 integrantes de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales. A este despliegue terrestre se suma el apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aeronaves T6C Texan.

El Mandatario estatal señaló que el reforzamiento de la estrategia responde a instrucciones directas del Gobierno federal, con el propósito de fortalecer las labores de búsqueda y brindar apoyo en el municipio donde se reportó la desaparición de los trabajadores del sector minero. Hasta el momento, las autoridades no han detallado resultados del operativo ni el tiempo estimado de permanencia del despliegue en la zona.

Desde el pasado 23 de enero, 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver permanecen desaparecidos, cuando hombres armados irrumpieron en el campamento La Clementina, en la comunidad de Pánuco, Concordia, y los sacaron por la fuerza. Entre los desaparecidos hay ingenieros y técnicos, varios de ellos originarios de Sonora y uno de Chihuahua. La denuncia fue presentada el 24 de enero por la apoderada legal de la empresa, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.