$!Abandonan a un hombre vivo encintado en parque de Valle Dorado en sector La Conquista, en Culiacán

Un hombre fue abandonado maniatado con cinta junto a un parque del fraccionamiento Valle Dorado, en el sector La Conquista, en Culiacán.
La víctima se encontraba tendida sobre la banqueta aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes 2 de noviembre, en la calle Igualamo, cerca del bulevar Universo.
El hecho fue atendido por autoridades, quienes confirmaron que el hombre estaba con vida, y comenzó a desprenderse de la cinta por su cuenta.
Aparentemente la persona contaba con lesiones, por lo que se trasladó hacia el sitio una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que posteriormente se fue escoltada por Policía Estatal.