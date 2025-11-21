$!Abandonan auto robado y despojan otro en plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo con reporte de robo fue abandonado por civiles armados en el estacionamiento de una plaza comercial de la colonia 5 de Mayo, en Culiacán, en donde los responsables despojaron otro automóvil para emprender la huida.

Según informes preliminares, sujetos con armas de fuego a bordo de un automóvil Toyota Corolla gris arribaron al supermercado que se ubica entre las avenidas Ciudades Hermanas y 21 de Marzo, descendieron de la unidad y procedieron a robar un Hyundai i10.

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar luego de que personas que pasaban por la zona reportaron el caso. Los efectivos se encargaron de acordonar un área con cinta amarilla y revisaron el vehículo abandonado.