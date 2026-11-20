CULIACÁN._ Un hombre sin identificar fue localizado sin vida y con el cuerpo completamente cubierto con cinta adhesiva durante las primeras horas de este viernes 20 de noviembre, en calles de la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán. El hallazgo fue reportado en el cruce de las calles Del Temple y Designio, donde elementos militares acudieron y confirmaron la presencia del cadáver sobre la banqueta de un templo religioso.

La víctima se encontraba boca arriba, sin camisa y vestía un short negro. Tenía las manos y el resto del cuerpo cubiertos con cinta adhesiva, desde la cabeza hasta los pies. A un costado del cadáver fueron localizados una cartulina naranja y un sombrero azul. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el contenido del mensaje ni si estos objetos estarían relacionados con el homicidio.

Los militares acordonaron el área para preservar la escena, mientras esperaban la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, el cadáver sería trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios necesarios para establecer su identidad.