Abandonan camioneta con blindaje artesanal tras choque en la México 15; conductora resulta herida

GUASAVE._ Un fuerte accidente automovilístico registrado durante la tarde de este miércoles 17 de junio sobre la carretera Internacional México 15 dejó como saldo a una mujer hospitalizada y el aseguramiento de una camioneta equipada con blindaje artesanal, la cual fue abandonada por sus ocupantes tras el impacto.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, los hechos ocurrieron en la intersección de la rúa federal con el canal 23, justo en el entronque que conduce a la comunidad de Guayparime.

La víctima, fue identificada como Dania “N”, de 47 años de edad, quién transitaba a bordo de una vagoneta Honda CRV, modelo 2025, de color negro. Según los primeros indicios recabados en el sitio, su vehículo fue violentamente impactado por una pick up Dodge Ram TRX, de modelo reciente.

Esta última unidad generó el despliegue de las corporaciones de seguridad al percatarse de que contaba con un blindaje de manufactura artesanal, así como con una estructura metálica adaptada en la zona de la caja. Tras el percance, los tripulantes de la Ram TRX se dieron a la fuga y dejaron la unidad abandonada sobre la carretera.

Por su parte, la conductora de la Honda sufrió diversas lesiones derivadas de la colisión. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios y determinaron su traslado a un hospital privado en la ciudad de Guasave, con el fin de que recibiera una valoración médica más detallada y se descartaran riesgos graves para su salud.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona y procedieron al aseguramiento de ambas unidades para ser remolcados a la cabecera municipal, quedando a entera disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de las diligencias correspondientes por los daños materiales y las lesiones ocasionadas a la mujer.