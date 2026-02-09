Abandonan camioneta con hombre asesinado frente a Agronomía de la UAS

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado asesinado a balazos al interior de una camioneta, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información, la víctima no ha sido identificada; vestía playera negra y pantalón del mismo color, y aparentaba tener entre 30 y 35 años de edad.

El hallazgo fue reportado la noche de este domingo 8 de febrero, minutos antes de la medianoche, a un costado de los carriles de circulación con sentido de sur a norte, junto a la institución educativa.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional se trasladaron al sitio, donde localizaron una camioneta Ford Bronco, color gris y de modelo reciente, abandonada frente a la facultad. Al inspeccionar la unidad, los agentes se percataron de que en el maletero se encontraba el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a acordonar el área.

Personal de la autoridad competente quedó a cargo de las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.