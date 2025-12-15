Abandonan cuerpo con heridas de bala frente a hospital de Navolato

Un hombre sin vida fue localizado durante la madrugada de este lunes frente al área de urgencias del Hospital Integral de Navolato, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 4:00 horas sobre el bulevar Roque Espinoza, en la colonia Rincón de Navolato, donde se encontraba el cuerpo de un masculino con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente lo arrojaron desde un vehículo, cuyas características no fueron dadas a conocer.

La víctima no ha sido identificada de manera oficial; se informó que era de complexión delgada, tez morena clara, y vestía pantalón de mezclilla azul y camisa gris oscura.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área para preservar indicios. Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.