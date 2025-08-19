$!Abandonan cuerpo con huellas de tortura en el fraccionamiento Portalegre, en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado esta tarde sobre la banqueta de la calle Norma Corona y Paseo Portalegre, en el fraccionamiento Portalegre, al norte de la ciudad.
De acuerdo con la información, la víctima se encontraba envuelta en una cobija, amarrada con un mecate y presentaba visibles huellas de tortura. A simple vista, solo calzaba unos huaraches de baqueta.
El hallazgo fue confirmado por elementos de la Policía Estatal, quienes resguardaron la zona y solicitaron la intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado para procesar la escena, levantar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida.