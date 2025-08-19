Seguridad
|
Violencia

Abandonan cuerpo con huellas de tortura en el fraccionamiento Portalegre, en Culiacán

La víctima se encontraba envuelta en una cobija, amarrada con un mecate. A simple vista, solo calzaba unos huaraches de baqueta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/08/2025 15:35
19/08/2025 15:35

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado esta tarde sobre la banqueta de la calle Norma Corona y Paseo Portalegre, en el fraccionamiento Portalegre, al norte de la ciudad.

De acuerdo con la información, la víctima se encontraba envuelta en una cobija, amarrada con un mecate y presentaba visibles huellas de tortura. A simple vista, solo calzaba unos huaraches de baqueta.

$!Abandonan cuerpo con huellas de tortura en el fraccionamiento Portalegre, en Culiacán

El hallazgo fue confirmado por elementos de la Policía Estatal, quienes resguardaron la zona y solicitaron la intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado para procesar la escena, levantar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento la víctima permanece en calidad de desconocida.

$!Abandonan cuerpo con huellas de tortura en el fraccionamiento Portalegre, en Culiacán
#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube