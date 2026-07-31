$!Abandonan cuerpo con impactos de bala y un mensaje en la carretera La 12, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes 31 de julio a un costado de la carretera estatal La 12, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. La víctima presentaba múltiples impactos de bala y junto a su cuerpo fue encontrado un mensaje presuntamente firmado por un grupo delictivo, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 6:15 horas, luego de que automovilistas que circulaban por el puente ubicado en el entronque con la carretera que conduce a Eldorado observaron a una persona tendida sobre la superficie de rodamiento y alertaron al número de emergencias 911.
Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General del Estado iniciaba las diligencias periciales.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima habría sido trasladada hasta ese sitio, donde presuntamente fue privada de la vida. No obstante, será la investigación ministerial la que determine la mecánica de los hechos y el móvil del homicidio.
Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido, sin embargo, se pudo observar que vestía ropa oscura y estaba descalzo. Una vez concluido el procesamiento de la escena y el aseguramiento de los indicios, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá bajo resguardo en espera de ser identificado por sus familiares.