$!Abandonan cuerpo con impactos de bala y un mensaje en la carretera La 12, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes 31 de julio a un costado de la carretera estatal La 12, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. La víctima presentaba múltiples impactos de bala y junto a su cuerpo fue encontrado un mensaje presuntamente firmado por un grupo delictivo, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 6:15 horas, luego de que automovilistas que circulaban por el puente ubicado en el entronque con la carretera que conduce a Eldorado observaron a una persona tendida sobre la superficie de rodamiento y alertaron al número de emergencias 911.