Abandonan cuerpo de joven afuera de funeraria en Pericos, Mocorito

El cuerpo de un joven fue abandonado la tarde del sábado 21 de marzo a las afueras de una funeraria ubicada en la sindicatura de Pericos, en Mocorito.

De acuerdo con la información, la víctima fue identificada como Jorge “N”, de entre 20 y 25 años de edad, originario de Navolato.

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas, cuando personal de la funeraria alertó al número de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo afuera de sus instalaciones.

Según versiones, personas desconocidas arribaron al lugar y dejaron el cadáver en el exterior del establecimiento, para luego escapar con rumbo desconocido.

El occiso presentaba signos de violencia y vestía ropa tipo camuflaje al momento de ser localizado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para confirmar el hallazgo y procedieron a acordonar el área con cinta preventiva para resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.