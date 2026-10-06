$!Abandonan cuerpo de un hombre envuelto en plástico junto a La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo sin vida de un hombre, con aparentes huellas de violencia y envuelto en plástico transparente, fue localizado la mañana de este martes 6 de octubre a un costado del Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán. El reporte fue recibido alrededor de las 9:15 horas mediante una llamada anónima al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida sobre el acotamiento del carril de oriente a poniente.

El hallazgo ocurrió aproximadamente 200 metros al oriente del acceso principal a un complejo residencial de la zona.

De manera preliminar se informó que la víctima presentaba huellas de violencia, aparentemente producidas por impactos de arma de fuego. El hombre no había sido identificado al momento del hallazgo. A simple vista se observó que se trataba de una persona de aspecto joven, de complexión regular y tez morena clara, quien vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera negra. Su cuerpo estaba envuelto en plástico transparente.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. Los militares aseguraron el área con cinta amarilla y uno de los carriles permaneció parcialmente cerrado mientras se realizaban las primeras diligencias.

En el sitio no fueron localizados casquillos de arma de fuego, por lo que una de las líneas iniciales de investigación apunta a que el hombre pudo haber sido privado de la vida en otro lugar y posteriormente abandonado junto a la vialidad. Sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado las que determinen cómo ocurrieron los hechos.