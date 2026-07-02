$!Abandonan cuerpo envuelto en cobijas junto a La Costerita, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida, envuelto en cobijas y con huellas de violencia, la mañana de este jueves 2 de julio a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
El reporte fue recibido alrededor de las 7:30 horas a través del servicio de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el acotamiento del carril de oriente a poniente del libramiento.
Al arribar al sitio, las autoridades encontraron a la víctima recostada de lado, envuelta en cobijas sujetadas con cinta adhesiva alrededor del torso y con las piernas amarradas a un cerco perimetral de parcelas agrícolas pertenecientes al Campo Batán.
Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido. De acuerdo con las primeras características, tenía entre 40 y 45 años de edad, complexión robusta, tez morena y vestía pantalón de mezclilla azul y camisa de manga larga a cuadros en colores blanco y azul.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron al lugar para confirmar el reporte y acordonar la zona, mientras que el tránsito vehicular no se vio afectado, debido a que el cuerpo se encontraba sobre un área de terracería fuera de la superficie de rodamiento.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, mientras personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para la práctica de la necropsia de ley y su posterior identificación.