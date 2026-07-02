$!Abandonan cuerpo envuelto en cobijas junto a La Costerita, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida, envuelto en cobijas y con huellas de violencia, la mañana de este jueves 2 de julio a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El reporte fue recibido alrededor de las 7:30 horas a través del servicio de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el acotamiento del carril de oriente a poniente del libramiento.