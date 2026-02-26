$!Abandonan cuerpo sin vida cerca de las oficinas del STASAC en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona asesinada fue localizado la mañana de este jueves a la espalda de las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC).
La víctima fue hallada totalmente envuelta en bolsas de plástico negro, razón por la cual las autoridades informaron que, hasta el momento, se desconocen su identidad, sexo o características físicas.
Tras el reporte del hallazgo, elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio para acordonar el área y preservar los indicios. Los militares permanecen en resguardo de la zona a la espera del personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
De acuerdo con las políticas editoriales de este diario, no se revelan detalles específicos del domicilio exacto para proteger la integridad de la zona y la investigación en curso