$!Abandonan cuerpo sin vida cerca de las oficinas del STASAC en Culiacán

CULIACÁN._ El cuerpo de una persona asesinada fue localizado la mañana de este jueves a la espalda de las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC).

La víctima fue hallada totalmente envuelta en bolsas de plástico negro, razón por la cual las autoridades informaron que, hasta el momento, se desconocen su identidad, sexo o características físicas.