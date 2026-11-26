MOCORITO. _ Los cuerpos de dos hombres identificados como Adán “N” y Saúl “N”, originarios de Tamazula, Durango, fueron localizados sin vida a un costado de la carretera Internacional México 15, en Mocorito, al norte de Sinaloa.
El hallazgo se reportó alrededor de las 13:00 horas, a la altura del kilómetro 33 de la carretera libre Culiacán-Los Mochis, entre las comunidades de Agua Salada y La Campana, en la sindicatura de Pericos.
De acuerdo con información preliminar, ambos hombres fueron asesinados a balazos y encontrados semidesnudos, con huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición.
Tras recibir el reporte al número de emergencias 911, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que las víctimas se encontraban entre la maleza, a un costado del carril de circulación de sur a norte.
Los agentes acordonaron el área para preservar posibles evidencias, mientras que peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Al concluir los trabajos de campo, los cuerpos fueron trasladados a una funeraria de guardia para practicarles los estudios forenses y continuar con los procedimientos legales.
Hasta el momento, no se han precisado mayores detalles sobre las circunstancias en las que Adán y Saúl fueron privados de la vida.