MOCORITO. _ Los cuerpos de dos hombres identificados como Adán “N” y Saúl “N”, originarios de Tamazula, Durango, fueron localizados sin vida a un costado de la carretera Internacional México 15, en Mocorito, al norte de Sinaloa.

El hallazgo se reportó alrededor de las 13:00 horas, a la altura del kilómetro 33 de la carretera libre Culiacán-Los Mochis, entre las comunidades de Agua Salada y La Campana, en la sindicatura de Pericos.

De acuerdo con información preliminar, ambos hombres fueron asesinados a balazos y encontrados semidesnudos, con huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición.