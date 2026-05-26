$!Abandonan dos cuerpos en campo deportivo de Tepuche; les colocaron sombreros encima

CULIACÁN. _ La mañana de este martes fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en las canchas de futbol ubicadas frente a la plazuela central de la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán. A ambos cuerpos les colocaron un sombrero sobre el torso. El sitio del hallazgo se encuentra a corta distancia de una escuela primaria de la comunidad.

Las víctimas no han sido identificadas; sin embargo, ambos fueron descritos como hombres jóvenes. Uno de ellos vestía camisa negra de manga larga y pantalón de mezclilla oscuro; era de complexión delgada y tez morena. El otro compartía características similares, aunque portaba una pulsera en la muñeca izquierda y estaba descalzo. Entre los cuerpos fue localizada una cartulina blanca con un mensaje amenazante. Además, en ambos sombreros fueron grabados símbolos que aluden a un grupo criminal.

La sindicatura de Tepuche registra una recurrencia de hechos violentos de alto impacto, afectando incluso espacios públicos de la localidad. Hasta el momento, las autoridades civiles no han emitido mayor información sobre la identidad de las víctimas de estos homicidios.