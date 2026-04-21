$!Abandonan dos cuerpos envueltos en plástico sobre la carretera La 20, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos cuerpos sin vida fueron localizados la mañana de este martes 21 de abril a un costado de la carretera La 20, en las inmediaciones del campo Cuba, al sur del municipio de Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:40 horas, cuando personas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias sobre dos bultos sospechosos abandonados junto al camino.

Al acudir al sitio, autoridades confirmaron que se trataba de dos cadáveres envueltos en bolsas de plástico negro y sujetados con cinta adhesiva.

Debido a las condiciones en que fueron encontrados, hasta el momento no ha sido posible establecer la identidad de las víctimas ni determinar de manera preliminar si se trata de hombres o mujeres.

Cabe señalar que de momento no han arribado elementos de seguridad para asegurar la escena. Se esperaba la llegada de peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarían las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.