$!Abandonan e incendian auto en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un auto fue abandonado y presuntamente incendiado intencionalmente este domingo en calles del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.
El incendio fue reportado durante la madrugada, a las 01:00 horas, en la calle Cerro de Guadalupe del mencionado asentamiento.
Extraoficialmente se informó que los ocupantes estacionaron el vehículo y le prendieron fuego antes de retirarse en otra unidad.
Ante el reporte, elementos de Bomberos Mazatlán llegaron a lugar y en cuestion de minutos sofocaron el fuego que ya envolvía por completo el vehículo y que finalmente quedó reducido a chatarra.