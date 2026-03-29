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Abandonan e incendian auto en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán

Durante la madrugada de este domingo, un vehículo fue abandonado y presuntamente incendiado intencionalmente en la calle Cerro de Guadalupe
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/03/2026 14:25
29/03/2026 14:25

MAZATLÁN._ Un auto fue abandonado y presuntamente incendiado intencionalmente este domingo en calles del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

El incendio fue reportado durante la madrugada, a las 01:00 horas, en la calle Cerro de Guadalupe del mencionado asentamiento.

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Extraoficialmente se informó que los ocupantes estacionaron el vehículo y le prendieron fuego antes de retirarse en otra unidad.

Ante el reporte, elementos de Bomberos Mazatlán llegaron a lugar y en cuestion de minutos sofocaron el fuego que ya envolvía por completo el vehículo y que finalmente quedó reducido a chatarra.

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