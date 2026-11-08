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Violencia

Abandonan hielera con restos humanos sobre la Avenida Álvaro Obregón, en Culiacán

El contenedor fue localizado frente a un negocio, a medio kilómetro de un retén del Ejército Mexicano en la colonia Los Mezcales
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/11/2026 09:47
08/11/2026 09:47

CULIACÁN._ Una hielera con restos humanos fue abandonada sobre la Avenida Álvaro Obregón la mañana de este domingo 8 de noviembre, al norte de Culiacán.

Dicho contenedor fue dejado frente a un negocio de forraje veterinaria, casi esquina con la calle Benjamín López, aproximadamente a las 08:30 horas.

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Personal del Ejército Mexicano que se encontraba en un retén a medio kilómetro de distancia actuó como primero respondientes, y confirmaron que se trataba de los restos de una persona.

Asimismo, se dio a conocer que por la parte interior de la tapadera de la hielera estaba pegada una cartulina con un mensaje escrito y firmado presuntamente por una facción del crimen organizado.

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Los efectivos castrenses dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que a través de la Dirección General de Investigación Pericial y la Policía de Investigación, desplegaron las diligencias en el lugar.

El contenedor con los restos fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, para trabajar en la identificación de la víctima.

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