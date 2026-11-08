$!Abandonan hielera con restos humanos sobre la Avenida Álvaro Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Una hielera con restos humanos fue abandonada sobre la Avenida Álvaro Obregón la mañana de este domingo 8 de noviembre, al norte de Culiacán. Dicho contenedor fue dejado frente a un negocio de forraje veterinaria, casi esquina con la calle Benjamín López, aproximadamente a las 08:30 horas.

Personal del Ejército Mexicano que se encontraba en un retén a medio kilómetro de distancia actuó como primero respondientes, y confirmaron que se trataba de los restos de una persona. Asimismo, se dio a conocer que por la parte interior de la tapadera de la hielera estaba pegada una cartulina con un mensaje escrito y firmado presuntamente por una facción del crimen organizado.