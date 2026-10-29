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Violencia

Abandonan hielera con una cabeza frente a una casa en la Díaz Ordaz, en Culiacán

El hallazgo del contenedor con restos humanos ocurrió durante la tarde del jueves, frente a una vivienda aparentemente abandonada
Noroeste/Redacción
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29/10/2026 19:19
29/10/2026 19:19

CULIACÁN._ Una hielera con una cabeza humana fue abandonada frente a un domicilio de la Colonia Díaz Ordaz, durante la tarde noche de este jueves 29 de octubre al surponiente de Culiacán.

El contenedor fue dejado por la Calle Constituyente Enrique Colunga, entre las calles Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón.

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Sujetos desconocidos abandonaron el objeto frente al portón de una vivienda de dos plantas, aparentemente abandonada.

En el portón de la cochera fue pegada una cartulina blanca que contenía un mensaje presuntamente atribuido a facciones del crimen organizado.

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Personal de Policía Estatal Preventiva aseguró la escena como primeros respondientes, alrededor de las 18:00 horas.

El lugar quedó a disposición de Fiscalía General del Estado, que procesó la escena antes de llevar el resto humano hacia las instalaciones oficiales en busca de identificar a la víctima.

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