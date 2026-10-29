$!Abandonan hielera con una cabeza frente a una casa en la Díaz Ordaz, en Culiacán

CULIACÁN._ Una hielera con una cabeza humana fue abandonada frente a un domicilio de la Colonia Díaz Ordaz, durante la tarde noche de este jueves 29 de octubre al surponiente de Culiacán.

El contenedor fue dejado por la Calle Constituyente Enrique Colunga, entre las calles Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón.