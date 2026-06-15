$!Abandonan otra vez un cerdo de peluche; asesinan a una persona en un domicilio en Culiacancito

Una persona fue asesinada a balazos dentro de un domicilio de la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, donde además fue localizado un peluche de cerdito color rosa, objeto que ha aparecido en varias escenas de homicidios recientes en la capital sinaloense.
Familiares identificaron a la víctima c9n el nombre de Jesús Lorenzo, de 40 años de edad y quien era vecino de la comunidad.
El hecho fue reportado alrededor de las 19:00 horas de este lunes 15 de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Hacienda, a pocos metros de la carretera que conduce hacia la sindicatura de Culiacancito.
De acuerdo con los primeros informes, un grupo de sujetos armados irrumpió en el inmueble y atacó a balazos a una persona que se encontraba en el lugar.
Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio; sin embargo, antes de escapar habrían dejado un peluche de cerdito rosa junto a la escena del crimen.
Con este caso, suman al menos seis hechos violentos registrados en las últimas semanas en Culiacán y sus alrededores en los que las autoridades han documentado la presencia de este mismo tipo de peluche.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y aseguraron el perímetro para preservar la escena y evitar la alteración de evidencias.
Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes, el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios.