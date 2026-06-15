$!Abandonan otra vez un cerdo de peluche; asesinan a una persona en un domicilio en Culiacancito

Una persona fue asesinada a balazos dentro de un domicilio de la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, donde además fue localizado un peluche de cerdito color rosa, objeto que ha aparecido en varias escenas de homicidios recientes en la capital sinaloense.

Familiares identificaron a la víctima c9n el nombre de Jesús Lorenzo, de 40 años de edad y quien era vecino de la comunidad.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:00 horas de este lunes 15 de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Hacienda, a pocos metros de la carretera que conduce hacia la sindicatura de Culiacancito.