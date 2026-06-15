$!Abandonan otra vez un cerdo de peluche; asesinan a una persona en un domicilio en Culiacancito

Una persona fue asesinada a balazos dentro de un domicilio de la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, donde además fue localizado un peluche de cerdito color rosa, objeto que ha aparecido en varias escenas de homicidios recientes en la capital sinaloense.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:00 horas de este lunes 15 de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Hacienda, a pocos metros de la carretera que conduce hacia la sindicatura de Culiacancito.

De acuerdo con los primeros informes, un grupo de sujetos armados irrumpió en el inmueble y atacó a balazos a una persona que se encontraba en el lugar.