Abandonan restos humanos en maletas frente a canchas deportivas de la Colonia Estela Ortiz, en Culiacán

Restos humanos que corresponden a dos personas fueron localizados durante la mañana de este miércoles 27 de mayo en la Colonia Estela Ortiz, en Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:00 horas sobre la Calle Rubén Marín, entre la Avenida Maximiliano Gómez, luego de que ciudadanos alertaran sobre varias maletas con contenido sospechoso abandonadas en la vía pública.

De acuerdo con los primeros informes, las maletas y envoltorios fueron dejados justo frente a unas canchas deportivas de la zona y a una cuadra de un jardín de niños del sector.

Junto a los restos también fue localizada una cartulina con un mensaje presuntamente dirigido contra un grupo delincuencial.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y confirmaron que en el interior de las maletas y bolsas había restos humanos pertenecientes aparentemente a dos cuerpos.

Las autoridades señalaron de manera preliminar que las víctimas podrían ser masculinos, aunque hasta el momento no han sido identificadas oficialmente.

Debido al hallazgo, la zona fue acordonada por personal militar para preservar la escena y permitir el trabajo de agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.