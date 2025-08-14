$!Abandonan restos humanos envueltos en plástico en la colonia La Campiña, Culiacán

CULIACÁN. _ Restos humanos envueltos en plástico fueron localizados la mañana de este miércoles en plena vía pública de la colonia La Campiña, en Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 9:00 horas sobre la calle Los Sauces, entre Bugambilias y Abetos, en las inmediaciones del sector Villa Satélite. Fueron transeúntes quienes alertaron al 9-1-1 tras observar bolsas sospechosas en la vía pública.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron la presencia de un bulto envuelto en plástico negro que contenía restos humanos. A un costado, dentro de un contenedor, fue hallada una cabeza, presuntamente de la misma víctima.