Abandonan restos humanos envueltos en plástico en la colonia La Campiña, Culiacán

Fueron personas que pasaban por la zona las que alertaron a las autoridades el hallazgo de una bolsa negra sobre la calle Los Sauces, entre Bugambilias y Abetos, en las inmediaciones del sector Villa Satélite
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/08/2025 10:28
14/08/2025 10:28

CULIACÁN. _ Restos humanos envueltos en plástico fueron localizados la mañana de este miércoles en plena vía pública de la colonia La Campiña, en Culiacán.

El hallazgo se reportó poco antes de las 9:00 horas sobre la calle Los Sauces, entre Bugambilias y Abetos, en las inmediaciones del sector Villa Satélite. Fueron transeúntes quienes alertaron al 9-1-1 tras observar bolsas sospechosas en la vía pública.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron la presencia de un bulto envuelto en plástico negro que contenía restos humanos. A un costado, dentro de un contenedor, fue hallada una cabeza, presuntamente de la misma víctima.

Debido a las condiciones en que fueron encontrados los restos, hasta el momento no ha sido posible identificar a la persona, ni establecer sus características físicas. Será el Servicio Médico Forense quien realice la autopsia correspondiente para determinar la identidad y causas de muerte.

La zona fue acordonada por personal de seguridad para preservar la escena del crimen, en espera del arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de las diligencias periciales e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

