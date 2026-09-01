$!Abandonan restos humanos junto a la carretera La 12, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Los restos humanos de una persona no identificada fueron localizados en avanzado estado de descomposición la tarde de este martes a un costado de la carretera La 12, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 13:20 horas a un lado del carril que transita de oriente a poniente, sobre el puente que conecta con la carretera Culiacán-El Dorado, en la zona centro de Sinaloa. Una llamada recibida en el sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo dentro de bolsas a la orilla de la vialidad.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Costa Rica, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte. En la escena ubicaron a la víctima envuelta en plásticos transparentes, bolsas negras y cinta gris industrial.
Debido al nivel de degradación del cuerpo, las corporaciones informaron que no fue posible determinar en el sitio el sexo ni la edad aproximada de la persona.
El área fue resguardada para la intervención de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes procesaron la escena y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas de ley para establecer las causas de la muerte y lograr su identificación.