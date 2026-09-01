$!Abandonan restos humanos junto a la carretera La 12, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Los restos humanos de una persona no identificada fueron localizados en avanzado estado de descomposición la tarde de este martes a un costado de la carretera La 12, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 13:20 horas a un lado del carril que transita de oriente a poniente, sobre el puente que conecta con la carretera Culiacán-El Dorado, en la zona centro de Sinaloa. Una llamada recibida en el sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo dentro de bolsas a la orilla de la vialidad.