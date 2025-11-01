$!Abandonan tres cuerpos con huellas de tortura en la zona ‘Y’ de Tepuche, al norte de Culiacán

La zona es conocida por conectar la cabecera de la sindicatura ya mencionada y el poblado Agua Caliente de los Monzón con la colonia Loma de Rodriguera de la ciudad capital de Sinaloa.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 07:20 horas al número de emergencias 911, luego de que automovilistas que transitaban por la carretera a Tepuche observaran los cuerpos tirados a un costado del camino.

CULIACÁN._ Tres hombres asesinados fueron localizados la mañana de este sábado 1 de noviembre en la zona conocida como la “Y” de la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

Según reportes, las víctimas se tratan de tres masculinos que presentaban huellas de tortura y estaban recostados boca abajo, con las manos esposadas hacia atrás, múltiples heridas provocadas por arma de fuego y visibles signos de violencia en el cuerpo.

Uno de ellos vestía camisa de botones de manga larga negra y pantalón del mismo color, además de tener un trapo azul en la parte de su cuello; otro tenía puesto una camisa azul, pantalón de mezclilla azul marino y botas negras; mientras que el tercero llevaba una camisa de manga larga de cuadros, de color azul con café y blanco, pantalón de mezclilla azul claro y zapatos cafés.

Hasta el momento los hombres no han sido identificados, a la espera de que sean reconocidos por sus familiares en el lugar o en las inmediaciones del Servicio Médico Forense.

Cabe señalar que hasta el momento no ha arribado la autoridad de seguridad para asegurar la zona, a pesar de que a escasa distancia se encuentra un punto de revisión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se espera que personal de la Fiscalía General del Estado arribe para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cadáveres.