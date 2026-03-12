Seguridad
Abandonan vehículo con impactos de bala tras ataque armado en Culiacán

La unidad Mazda fue localizada con múltiples disparos y presunto armamento en su interior debajo del puente a desnivel del sector Del Valle; autoridades desplegaron un operativo en la zona y cerraron parcialmente la circulación
CULIACÁN._ Un vehículo con múltiples impactos de bala fue abandonado este jueves tras un presunto enfrentamiento reportado debajo del puente a desnivel del sector Del Valle, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas en el cruce de la avenida Pedro Infante y la Calzada Aeropuerto, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad.

En el lugar fue ubicado un automóvil de la marca Mazda, de color oscuro, con varios impactos de arma de fuego en la carrocería y en el parabrisas. La unidad quedó abandonada con las puertas abiertas y los focos encendidos.

Al realizar una revisión, elementos de seguridad detectaron que en el interior del vehículo presuntamente había armamento; sin embargo, no se ha informado sobre alguna persona herida ni el paradero del posible propietario.

En el sitio también fueron localizados múltiples casquillos percutidos, los cuales quedaron esparcidos sobre el pavimento.

Elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones acudieron para asegurar el perímetro, mientras que en la zona se desplegó un fuerte operativo de seguridad. Además, uno de los tramos que se ubican debajo del puente a desnivel fue cerrado parcialmente a la circulación.

De manera preliminar, el hecho fue reportado inicialmente como un presunto ataque armado contra elementos policiales; no obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

