$!Abandonan vehículo con impactos de bala tras ataque armado en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo con múltiples impactos de bala fue abandonado este jueves tras un presunto enfrentamiento reportado debajo del puente a desnivel del sector Del Valle, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas en el cruce de la avenida Pedro Infante y la Calzada Aeropuerto, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad.

En el lugar fue ubicado un automóvil de la marca Mazda, de color oscuro, con varios impactos de arma de fuego en la carrocería y en el parabrisas. La unidad quedó abandonada con las puertas abiertas y los focos encendidos.