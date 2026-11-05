$!Abaten a 3 civiles durante enfrentamiento entre militares y grupo armado en Navolato

NAVOLATO._ Un enfrentamiento armado entre personal del Ejército Mexicano y un grupo armado, ocurrido este jueves 5 de noviembre, dejó como saldo preliminar tres civiles abatidos por militares en la comunidad Las Trancas, en Navolato. Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería que conduce hacia la Colonia Primavera, junto a un canal de riego.

De acuerdo con personal militar en la zona, la refriega se registró aproximadamente a las 15:00 horas y fue un par de horas después que se informó a las autoridades ministeriales. En el lugar de los hechos trascendió que fue asegurada una camioneta Jeep Rubicon de color blanca, en la cual se transportaban los presuntos agresores.