Abaten a ‘El Tuli’ en Jalisco, operador clave del CJNG; ofrecía recompensa por atacar a militares

En un operativo de inteligencia estratégica, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dieron muerte a Hugo “H”, conocido como “El Tuli”, identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el informe presentado por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, el individuo, considerado una de las personas de mayor confianza de “El Mencho”, fue ubicado en el municipio de El Grullo, desde donde presuntamente coordinaba bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra instalaciones militares, la Guardia Nacional, oficinas gubernamentales y comercios, tras el reporte del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Según labores de inteligencia militar, el operador habría ofrecido pagos de hasta 20 mil pesos a sus subordinados por cada elemento del Ejército que fuera privado de la vida durante los disturbios.
Trevilla Trejo detalló que el sujeto fue localizado mediante el despliegue de una unidad aeromóvil de fusileros paracaidistas en El Grullo, Jalisco. Al advertir la presencia de las Fuerzas Especiales, intentó huir a bordo de un vehículo y disparó contra el personal castrense, que repelió la agresión; el presunto delincuente perdió la vida en el sitio.
En la escena se aseguraron un arma larga, una corta y aproximadamente 7 millones 200 mil pesos, así como 965 mil dólares en efectivo. El operativo forma parte de las acciones implementadas en la región ante los hechos violentos registrados tras la detención y muerte del líder del CJNG.