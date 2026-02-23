Abaten a ‘El Tuli’ en Jalisco, operador clave del CJNG; ofrecía recompensa por atacar a militares

En un operativo de inteligencia estratégica, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dieron muerte a Hugo “H”, conocido como “El Tuli”, identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el informe presentado por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, el individuo, considerado una de las personas de mayor confianza de “El Mencho”, fue ubicado en el municipio de El Grullo, desde donde presuntamente coordinaba bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra instalaciones militares, la Guardia Nacional, oficinas gubernamentales y comercios, tras el reporte del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.