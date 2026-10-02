$!Abaten a pasajero de taxi tras disparar contra agentes de la SSPC en la colonia Anáhuac de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre que viajaba como pasajero en un taxi fue abatido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) luego de que presuntamente disparara contra los elementos durante un retén instalado en la avenida Gabriel Leyva, en la colonia Anáhuac de Mazatlán.

El hecho fue reportado alrededor de las 00:30 horas de este viernes, en el cruce de la avenida Gabriel Leyva y la calle Pedro Infante, donde los agentes mantenían un punto de revisión.

De acuerdo con la información preliminar, durante la intervención el pasajero habría sacado un arma de fuego y disparado contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lo abatieron en el lugar.

El conductor del taxi resultó ileso y fue atendido por los propios elementos de seguridad tras el enfrentamiento.