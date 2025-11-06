$!Abaten a uno y detienen a cinco civiles en Culiacán tras operativo en Espacios Barcelona

CULIACÁN._ Un abatido y cinco civiles detenidos fue el resultado de un operativo desplegado la tarde de este jueves 6 de noviembre en el fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado al norte de Culiacán.

Según un comunicado oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban patrullajes en la zona cuando detectaron a civiles sospechosos a bordo de un vehículo, a los cuales se le dio seguimiento luego de que trataron de huir de la autoridad.

La persecución culminó en un domicilio, en la zona de conocida como Cataluña, donde los sujetos se refugiaron y abrieron fuego a los agentes policiales, por lo que estos repelieron.

Al terminar el intercambio de tiros, las autoridades privaron de la vida a uno de los civiles y capturaron a cinco.