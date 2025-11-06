$!Abaten a uno y detienen a cinco civiles en Culiacán tras operativo en Espacios Barcelona

CULIACÁN._ Un abatido y cinco civiles detenidos fue el resultado de un operativo desplegado la tarde de este jueves 6 de noviembre en el fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado al norte de Culiacán.
Según un comunicado oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban patrullajes en la zona cuando detectaron a civiles sospechosos a bordo de un vehículo, a los cuales se le dio seguimiento luego de que trataron de huir de la autoridad.
La persecución culminó en un domicilio, en la zona de conocida como Cataluña, donde los sujetos se refugiaron y abrieron fuego a los agentes policiales, por lo que estos repelieron.
Al terminar el intercambio de tiros, las autoridades privaron de la vida a uno de los civiles y capturaron a cinco.
Además, en la zona se aseguró una ametralladora Minimi, 20 armas largas, 25 artefactos explosivos, 77 cargadores para arma larga, mil 515 cartuchos aproximadamente y dos vehículos tipo sedán sin reporte de robo, uno de la marca Honda y un Nissan.
También se decomisaron siete chalecos tácticos negros con portacargadores y placas balísticas y tres cascos balísticos.
Luego de estos resultados, los elementos del grupo interinstitucional pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República a todos los detenidos y demás indicios de delito y se solicitó la orden de cateo para el inmueble.