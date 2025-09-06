$!Abaten a uno y detienen otro civil tras intento de robo en la Miguel Alemán, en Culiacán

CULIACÁN._ Un civil abatido y otro detenido fue lo que dejó una agresión armada contra elementos de la Policía Municipal registrada la tarde de este sábado en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán. Según informes, las autoridades habían recibido un reporte al C4i sobre un intento de robo en un local ubicado por la avenida Constitución, entre la avenida Álvaro Obregón y Ruperto Paliza, por lo que procedieron a movilizarse hacia el punto.

Al arribar, los civiles armados responsables del robo recibieron a balazos a los policías, desatándose un enfrentamiento armado que culminó con la muerte de un civil y la detención de otro. El cuerpo del abatido quedó dentro del inmueble, mientras que el capturado fue puesto en custodia y traslado hacia la institución competente para determinar su situación legal.