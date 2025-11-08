Abraham, padre desaparecido en Campo El Diez, es uno de los asesinados en el Piggy Back, en Culiacán

La otra persona asesinada sobre el puente del Piggy Back todavía no ha sido identificada por las autoridades.

CULIACÁN._ Uno de los hombres asesinados a balazos este sábado sobre el puente que dirige al Piggy Back, en Culiacán, fue identificado como Abraham “N”, de 49 años, padre desaparecido el pasado 5 de noviembre en Campo El Diez.

El cuerpo de Abraham quedó con las manos amarradas, cubierto del rostro y con heridas de arma de fuego. En el sitio aseguraron casquillos percutidos.

También se reportó que su hijo de 18 años, también de nombre Abraham “N”, habría sido liberado en el transcurso de este sábado 8 de noviembre.

Ambos habrían sido privados de su libertad la tarde del pasado 5 de noviembre en Campo El Diez, en la zona sur de Culiacán.