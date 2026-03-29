$!Accidente cerca del Aeropuerto de Culiacán deja un lesionado

CULIACÁN._ Un accidente vial registrado la mañana de este domingo 29 de marzo dejó como saldo a una persona lesionada y un vehículo con severos daños materiales, cerca de la entrada al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre el bulevar Emiliano Carranza, cerca del acceso al aeropuerto, donde el conductor de un vehículo de la marca Nissan, línea Kicks y color naranja, perdió el control por causas aún no esclarecidas.

De acuerdo con los reportes, en la unidad viajaba una sola persona, quien tras el impacto quedó prensada al interior del vehículo debido a la magnitud del choque.

Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja y elementos de rescate, quienes realizaron maniobras para liberar al conductor, incluyendo el retiro de la puerta del lado del piloto.