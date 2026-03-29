$!Accidente cerca del Aeropuerto de Culiacán deja un lesionado

CULIACÁN._ Un accidente vial registrado la mañana de este domingo 29 de marzo dejó como saldo a una persona lesionada y un vehículo con severos daños materiales, cerca de la entrada al Aeropuerto Internacional de Culiacán.
El siniestro ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre el bulevar Emiliano Carranza, cerca del acceso al aeropuerto, donde el conductor de un vehículo de la marca Nissan, línea Kicks y color naranja, perdió el control por causas aún no esclarecidas.
De acuerdo con los reportes, en la unidad viajaba una sola persona, quien tras el impacto quedó prensada al interior del vehículo debido a la magnitud del choque.
Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja y elementos de rescate, quienes realizaron maniobras para liberar al conductor, incluyendo el retiro de la puerta del lado del piloto.
Una vez rescatado, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; se informó que presenta heridas, pero no ponen en riesgo su vida.
Según se refirió en el lugar, la persona aparentemente circulaba bajo las condiciones de haber ingerido alcohol.
La unidad quedó con daños considerables en la parte frontal izquierda, además de que se activaron las bolsas de aire, lo que la deja prácticamente como pérdida total.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para asegurar la zona y reducir la circulación a un solo carril mientras se realizaban las labores de auxilio. Se espera que una grúa retire el vehículo siniestrado.