$!Accidente de militares en carretera La 20, en Navolato, deja al menos cinco soldados lesionados

NAVOLATO. _ Al menos cinco elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados tras sufrir un accidente vehicular registrado la tarde de este jueves en la carretera La 20, en las inmediaciones del campo Santa Martha, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
De acuerdo con información preliminar, los militares fueron trasladados en helicópteros para recibir atención médica; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.
El percance se registró alrededor de las 15:00 horas, al descender el puente ubicado junto al dren del campo mencionado. Versiones iniciales señalan que las unidades oficiales del Ejército Mexicano presuntamente participaban en una persecución contra civiles armados cuando se impactaron por alcance.
Tras el choque, los elementos castrenses solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencia del 911, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad hacia el sitio.
Hasta el momento, autoridades no han confirmado de manera oficial la versión de que el accidente se haya originado durante una persecución.
La zona del accidente permanece cerrada a la circulación en ambos carriles, mientras personal de una aseguradora realiza el peritaje correspondiente para el retiro de las unidades involucradas hacia una pensión.