$!Accidente de militares en carretera La 20, en Navolato, deja al menos cinco soldados lesionados

NAVOLATO. _ Al menos cinco elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados tras sufrir un accidente vehicular registrado la tarde de este jueves en la carretera La 20, en las inmediaciones del campo Santa Martha, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

De acuerdo con información preliminar, los militares fueron trasladados en helicópteros para recibir atención médica; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El percance se registró alrededor de las 15:00 horas, al descender el puente ubicado junto al dren del campo mencionado. Versiones iniciales señalan que las unidades oficiales del Ejército Mexicano presuntamente participaban en una persecución contra civiles armados cuando se impactaron por alcance.