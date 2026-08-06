Seguridad

Accidente de moto deja un lesionado y un perrito muerto en Mazatlán

El hecho se registró en la Avenida Múnich, a la altura de la Colonia Jaripillo; el animalito intentaba cruzar la vialidad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/08/2026 20:52
06/08/2026 20:52

MAZATLÁN._ Un motociclista lesionado y un perrito muerto dejó un accidente vial la tarde de este jueves 6 de agosto en Mazatlán.

A través de redes sociales, Protección Civil municipal informó que atendió el hecho registrado en la Colonia Jaripillo, en coordinación con paramédicos de Cruz Roja.

$!Accidente de moto deja un lesionado y un perrito muerto en Mazatlán

En el accidente, en el que el conductor de la moto resultó herido, perdió la vida un perrito que intentaba cruzar la Avenida Múnich.

El animalito fue subido a una camioneta de Protección Civil y trasladado a recibir sepultura.

Protección Civil de Mazatlán exhorta a reportar al 9-1-1 cualquier emergencia.

$!Accidente de moto deja un lesionado y un perrito muerto en Mazatlán
#Accidente
#Accidente en moto
#Choque
#Perrito
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube