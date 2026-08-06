$!Accidente de moto deja un lesionado y un perrito muerto en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista lesionado y un perrito muerto dejó un accidente vial la tarde de este jueves 6 de agosto en Mazatlán.
A través de redes sociales, Protección Civil municipal informó que atendió el hecho registrado en la Colonia Jaripillo, en coordinación con paramédicos de Cruz Roja.
En el accidente, en el que el conductor de la moto resultó herido, perdió la vida un perrito que intentaba cruzar la Avenida Múnich.
El animalito fue subido a una camioneta de Protección Civil y trasladado a recibir sepultura.
Protección Civil de Mazatlán exhorta a reportar al 9-1-1 cualquier emergencia.