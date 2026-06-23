$!Accidente en El Carrizo, Ahome: choque entre dos vehículos deja un lesionado

AHOME. _ Durante la madrugada de este martes 23 de junio, un accidente vehicular se registró sobre la carretera estatal conocida como Calle Cero, en el tramo que conecta la sindicatura de El Carrizo con Jahuara, entre las calles 200 y 400, en el municipio de Ahome, dejando como saldo una persona lesionada y daños materiales de consideración.

El percance involucró a un automóvil Ford Mustang gris plata y una vagoneta Mazda gris oscuro, ambos con placas de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Mustang circulaba de Jahuara hacia El Carrizo, presuntamente a exceso de velocidad, cuando al llegar al cruce con la calle 200 impactó de forma frontal el costado izquierdo de la camioneta Mazda, que transitaba en sentido contrario con dirección a El Fuerte.

Tras el choque, el vehículo deportivo perdió el control, giró sobre la cinta asfáltica y terminó fuera del camino, impactándose contra la maleza y un árbol de mezquite, con daños severos en la carrocería.