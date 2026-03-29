Accidente en la carretera Culiacán-Navolato deja cuatro personas lesionadas

Un accidente vial registrado la tarde de este domingo 29 de marzo dejó como saldo cuatro personas prensadas y lesionadas en la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la comunidad de Yebavito.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando se reportó al número de emergencias la presencia de un vehículo accidentado con personas gravemente heridas.

De acuerdo con los reportes, los tripulantes circulaban de poniente a oriente, es decir, de Navolato hacia Culiacán, cuando el conductor perdió el control de la unidad por causas aún no esclarecidas y se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central.

Tras el fuerte choque, los cuatro ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de equipos de rescate y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron maniobras para liberarlos.

Posteriormente, los afectados fueron trasladados hacia un hospital para recibir atención médica; se informó que algunos de ellos se encuentran en estado delicado.

La unidad involucrada, un vehículo Nissan Tsuru, color blanco, quedó con severos daños, prácticamente en pérdida total.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, mientras que una grúa fue solicitada para retirar el automóvil siniestrado.