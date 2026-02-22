$!Accidente entre tráiler y camioneta deja una persona sin vida en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Un accidente vial reportado la mañana de este domingo dejó una persona sin vida y varios daños materiales en el libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, a la altura del Aeropuerto de Culiacán. Según versiones del hecho, un tráiler circulaba en sentido de poniente a oriente cuando en un punto de la autopista impactó por alcance a una camioneta Ford Explorer, desatando un descontrol en ambas unidades. El hecho se reportó alrededor de las 06:00 horas. El vehículo de carga terminó estrellándose contra el muro que separa ambos carriles del libramiento, no obstante, la unidad Ford se salió de la cinta asfáltica y cayó volcada hacia un campo agrícola.

Durante el siniestro, el conductor de la camioneta salió disparado de la unidad y perdió la vida debido a los fuertes golpes. Las autoridades dieron a conocer que respondía al nombre de Juan Ramón, sin embargo, aún se desconocen más datos de su identidad. Mientras tanto, el tripulante del tráiler resultó ileso, pero fue entrevistado por las autoridades competentes y tendrá que ser llevado parcialmente en calidad de detenido hasta que se determine su situación legal.