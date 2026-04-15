Accidente sobre Calzada Heroico Colegio Militar deja una furgoneta volcada, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un vehículo de carga tipo furgoneta terminó volcado sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán, durante la mañana de este miércoles 15 de abril.

El siniestro derivó de un accidente tipo choque, entre la furgoneta y otra unidad desconocida que circulaba en sentido sur a norte, por la avenida mencionada.

Autoridades de vialidad fueron alertadas aproximadamente a las 7:15 horas, y encontraron el vehículo Renault Kangoo de color blanco volcado sobre uno de sus costados, en el cruce de la calzada con la avenida México 68.

El conductor de la furgoneta resultó ileso, mientras que el otro involucrado se dio a la fuga.

Al hecho llegaron agentes de la Unidad de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano, quienes cerraron temporalmente un carril en cada sentido de la vialidad mientras se realizaron las maniobras para despejar el área y emitir el parte correspondiente.