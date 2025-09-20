$!Accidente vial deja cinco militares heridos y otro lesionado, en Culiacán

Seis personas lesionadas, entre ellos 5 militares, fue lo que dejó un choque entre vehículos registrado durante la madrugada de este sábado 20 de septiembre en la colonia Margarita, al suroriente de Culiacán.

El siniestro se registró alrededor de las 2:00 horas en el cruce de la avenida México 68 y la Calzada Colegio Heroico Militar.

El choque fue protagonizado entre una unidad particular, de tipo sedán y color azul oscuro, y una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se encontraban cinco elementos que resultaron todos con heridas a considerar y fuertes golpes.