$!Accidente vial deja cinco militares heridos y otro lesionado, en Culiacán

Seis personas lesionadas, entre ellos 5 militares, fue lo que dejó un choque entre vehículos registrado durante la madrugada de este sábado 20 de septiembre en la colonia Margarita, al suroriente de Culiacán.
El siniestro se registró alrededor de las 2:00 horas en el cruce de la avenida México 68 y la Calzada Colegio Heroico Militar.
El choque fue protagonizado entre una unidad particular, de tipo sedán y color azul oscuro, y una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se encontraban cinco elementos que resultaron todos con heridas a considerar y fuertes golpes.
Los cinco militares fueron identificados como Amado, de 34 años de edad, Edgar de 33, Dagoberto de 28, Matías Juan de 24, y Mario Israel de 23 años. Todos fueron atendidos por personal de rescate del grupo Gerum, fueron estabilizados en el lugar y luego trasladados hacia un centro médico para recibir la atención especializada del personal médico.
Por su parte, el hombre que se encontraba a bordo del automóvil particular y que también resultó con heridas se trata de Aaron, de 29 años, y quien fue reconocido como personal policiaco de la ciudad. Aaron también fue atendido por los paramédicos y transportado hacia un hospital.
En el lugar quedó la unidad de la Sedena con golpes y el vehículo de color azul marino con grandes daños en su carrocería, sobre todo en la parte frontal, quedando casi en pérdida total.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito se encargaron de llevar a cabo las diligencias del caso y ordenaron la intervención de una grúa para retirar del sitio ambos vehículos siniestrados.