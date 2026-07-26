Aclara CFE que trabajador fallecido en volcadura en San Ignacio no pertenecía a su plantilla laboral

Ante reportes de que un presunto trabajador de la Comisión Federal de Electricidad perdió la vida en un accidente carretero en San Ignacio, Sinaloa, la empresa pública aclaró que dicha persona no formaba parte de su plantilla laboral, sino de una compañía contratista.
El trabajador fue víctima de una volcadura registrada la noche del sábado 25 de julio en la carretera libre Mazatlán-Culiacán, que dejó además tres personas lesionadas.
A través de un comunicado, la CFE precisó que las personas involucradas en el accidente pertenecían a la empresa Aselco Electricidad y señaló que dicha compañía ya estableció contacto con la familia del fallecido, además de brindar la atención correspondiente por el incidente.
“Respecto a la información que ha circulado sobre trabajadores accidentados en la carretera libre de San Ignacio, en Sinaloa, donde uno de ellos perdió la vida, la Comisión Federal de Electricidad lamenta dicha situación y aclara que las personas no son parte de la plantilla laboral de la Empresa Pública del Estado”, indicó.
El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado en el kilómetro 55 de la carretera Internacional México 15 libre, cerca del entronque hacia la comunidad de El Limón de los Peraza.
De acuerdo con los reportes, el conductor de una camioneta Nissan NP-300 perdió el control del vehículo y, al intentar corregir la trayectoria, la unidad volcó y terminó sobre un montículo de tierra a un costado de la carretera.
Como consecuencia, las personas que viajaban en la caja de la camioneta salieron proyectadas y paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil de Mazatlán acudieron al lugar para atender la emergencia.
Sin embargo, uno de los ocupantes ya había fallecido, por lo que los otros tres lesionados fueron trasladados a un hospital de Mazatlán para recibir atención médica.
Tras la difusión del hecho, la CFE reiteró que los afectados no eran empleados directos de la institución, sino personal de la empresa Aselco Electricidad, contratista que, según la propia comisión, ya atiende a los familiares del trabajador fallecido y da seguimiento a la situación de los lesionados.