Aclara SSPyTM que mujer herida en ataque en el Piggy Back no es policía

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que la mujer que resultó lesionada por impactos de arma de fuego, tras el ataque registrado la tarde de este jueves en las inmediaciones del sector Piggy Back, no pertenece a esta corporación.

A través de un comunicado, la dependencia municipal precisó que, tras el reporte de detonaciones en la zona, elementos policiacos acudieron al sitio en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el lugar localizaron a la víctima, quien recibió atención inicial por parte de personal del Ejército Mexicano, a través del grupo de sanidad, así como de cuerpos de emergencia que brindaron los primeros auxilios.