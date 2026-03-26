Aclara SSPyTM que mujer herida en ataque en el Piggy Back no es policía

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que la mujer que resultó lesionada por impactos de arma de fuego, tras el ataque registrado la tarde de este jueves en las inmediaciones del sector Piggy Back, no pertenece a esta corporación.
A través de un comunicado, la dependencia municipal precisó que, tras el reporte de detonaciones en la zona, elementos policiacos acudieron al sitio en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En el lugar localizaron a la víctima, quien recibió atención inicial por parte de personal del Ejército Mexicano, a través del grupo de sanidad, así como de cuerpos de emergencia que brindaron los primeros auxilios.
Durante la intervención, una agente de la Unidad de Vialidad permaneció brindando apoyo y contención emocional a la mujer lesionada.
Posteriormente, debido a la gravedad del caso, el director de la Unidad Preventiva, Mayor Macedo Ramírez, apoyó en su traslado en una unidad oficial para que recibiera atención médica especializada.
La SSPyTM señaló que la autoridad competente tomó conocimiento de los hechos y será la encargada de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes. Asimismo, subrayó que el personal actuó en apego a la legalidad y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la persona afectada.
De manera preliminar, en el lugar de los hechos se informó que la persona lesionada era una policía en activo; sin embargo, Noroeste confirmó en el sitio que se trata de una víctima civil quien presentó impactos de arma de fuego con entrada y salida en el área del tórax.