Aclaran autoridades: siguen graves agentes de la Guardia Nacional baleados en Aguaruto

CULIACÁN. _ Los dos elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos durante el ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo en una hamburguesería de Aguaruto, en Culiacán, continúan hospitalizados y en estado grave, informó el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

La aclaración fue realizada durante una entrevista ofrecida a medios de comunicación la mañana de este jueves 21 de mayo, luego de que trascendiera información preliminar sobre el presunto fallecimiento de uno de los agentes federales.

De acuerdo con el funcionario estatal, ambos pacientes permanecen bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas que presentan.

Los agentes fueron identificados como Manuel de Jesús y Sergio Gallardo, quienes se encontraban en su día de descanso y vestidos de civil al momento de la agresión.

Según el reporte médico, Manuel de Jesús presenta heridas por arma de fuego en cráneo, espalda y glúteo. Por su parte, Sergio Gallardo sufrió lesiones en tórax y espalda, ambas consideradas de gravedad.

Como se informó previamente, el ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas en un puesto de hamburguesas ubicado sobre la calle Dalias, casi esquina con Camelia, en el sector Jardines de San Bartolomé, en la sindicatura de Aguaruto.