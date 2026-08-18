$!Acribillan a joven cuando caminaba sobre una banqueta en el fraccionamiento Pradera Dorada II, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue asesinado de varios disparos en ataque armado registrado en el fraccionamiento Pradera Dorada II.

Autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego a las 17:25 horas, indicando la avenida Genaro Estrada casi esquina con la calle Nube Rojo del mencionado sector.

Al parecer, Diego regresaba de la tienda con un refresco familiar en la mano cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon sin mediar palabra, dejándolo tendido sobre la banqueta.