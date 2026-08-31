$!Acribillan a un hombre dentro de un abarrote en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Paul Alan, de 47 años de edad, murió asesinado a balazos la tarde de este lunes en la colonia Lázaro Cárdenas, tras ser perseguido y baleado hasta el interior de un abarrote, en Culiacán.

El crimen fue reportado alrededor de las 16:00 horas sobre la calle Presidente Adolfo Ruiz Cortines, entre Manuel Lombardini y Anastacio Bustamante.

Reportes iniciales indican que la víctima arribó al establecimiento a bordo de un vehículo Hyundai negro y al descender del vehículo fue atacado a disparos.