$!Acribillan a un hombre dentro de un abarrote en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Paul Alan, de 47 años de edad, murió asesinado a balazos la tarde de este lunes en la colonia Lázaro Cárdenas, tras ser perseguido y baleado hasta el interior de un abarrote, en Culiacán.
El crimen fue reportado alrededor de las 16:00 horas sobre la calle Presidente Adolfo Ruiz Cortines, entre Manuel Lombardini y Anastacio Bustamante.
Reportes iniciales indican que la víctima arribó al establecimiento a bordo de un vehículo Hyundai negro y al descender del vehículo fue atacado a disparos.
En su intento por resguardarse ingresó al negocio sin embargo continuó el ataque e incluso un proyectil atravesó la puerta de entrada
La víctima quedó sin vida dentro del abarrote, a causa de las heridas provocadas durante la agresión.
La unidad no presentó impactos, y fue retirada de la escena por elementos de Fiscalía General del Estado, una vez que realizaron la revisión correspondiente.
El sitio permaneció bajo resguardo del Ejército Mexicano, en tanto se desplegaron las diligencias correspondientes, para investigar el homicidio.