$!Activa FGE Alerta Amber por dos adolescentes desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Las denuncias por la desaparición de dos jóvenes que inicialmente fueron reportados como no localizados por sus familiares a través de redes sociales en Mazatlán, ya fueron formalizadas formalmente ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). A partir de la recepción de los reportes correspondientes, la representación social procedió a la activación de los protocolos de búsqueda e integración de carpetas de investigación bajo la modalidad de Alerta Amber Sinaloa.

De acuerdo con la información consignada en los expedientes oficiales, los adolescentes fueron vistos por última vez el domingo 11 de octubre de 2026 en un domicilio particular de la colonia Lomas del Ébano, en la cabecera municipal de Mazatlán. La autoridad ministerial precisa que la integridad de los menores podría encontrarse en riesgo, ante la presunción de que hubieran sido víctimas de la comisión de alguna conducta delictiva o de una privación ilegal de la libertad.

Uno de los adolescentes fue identificado como Antonio Joshua Ibarra Flores, de 16 años de edad, quien mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello corto, ondulado y de color negro. Como seña particular visible para su identificación, el menor presenta una cicatriz en la zona de las costillas del lado derecho. Al momento de perderse contacto con él, vestía una playera negra, pantalón negro y tenis del mismo color. El segundo joven desaparecido responde al nombre de Giancarlo Tadeo Flores Rojo, de 17 años de edad, quien cuenta con una estatura de 1.65 metros, complexión delgada, tez morena clara y cabello corto ondulado negro. Entre sus señas particulares se destacan cicatrices arriba del ojo izquierdo, así como diversas marcas en la superficie de la espalda. La indumentaria que portaba consta de una playera negra, pantalón azul claro y tenis negros.