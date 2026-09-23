$!Activan Alerta Amber en Culiacán por desaparición de dos adolescentes de 13 y 15 años

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo de Alerta Amber para la localización de los adolescentes Jesús Ventura Cabrera Valenzuela, de 13 años, y Óscar Santiel Barraza Luna, de 15 años, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado martes 22 de septiembre en distintos puntos del municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información, ambos menores salieron de sus domicilios y hasta el momento se desconoce su ubicación, por lo que las autoridades consideran que su integridad física pudiera encontrarse en riesgo o ser víctimas de la comisión de un delito.

Jesús Ventura Cabrera Valenzuela fue visto por última vez al salir de su vivienda ubicada en la colonia Las Cucas. El menor mide 1.67 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto, lacio y negro, y tiene ojos medianos café oscuro. Como seña particular cuenta con un lunar en el dedo meñique de la mano izquierda, y al momento de su desaparición vestía playera azul marino, pantalón negro y zapatos negros.