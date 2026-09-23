$!Activan Alerta Amber en Culiacán por desaparición de dos adolescentes de 13 y 15 años

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió dos fichas de búsqueda bajo el protocolo de Alerta Amber para la localización de los adolescentes Jesús Ventura Cabrera Valenzuela, de 13 años, y Óscar Santiel Barraza Luna, de 15 años, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado martes 22 de septiembre en distintos puntos del municipio de Culiacán.
De acuerdo con la información, ambos menores salieron de sus domicilios y hasta el momento se desconoce su ubicación, por lo que las autoridades consideran que su integridad física pudiera encontrarse en riesgo o ser víctimas de la comisión de un delito.
Jesús Ventura Cabrera Valenzuela fue visto por última vez al salir de su vivienda ubicada en la colonia Las Cucas. El menor mide 1.67 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto, lacio y negro, y tiene ojos medianos café oscuro. Como seña particular cuenta con un lunar en el dedo meñique de la mano izquierda, y al momento de su desaparición vestía playera azul marino, pantalón negro y zapatos negros.
Por su parte, Óscar Santiel Barraza Luna se ausentó de su domicilio en la colonia Las Quintas. Mide 1.68 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello corto y lacio negro, así como ojos medianos café claro. Cuenta con una cicatriz en el abdomen como seña particular y portaba una playera negra, pantalón negro, tenis negros y una mochila verde.
Para brindar cualquier información que ayude a dar con el paradero de los menores, se encuentran disponibles los números telefónicos (800) 890-9092 y (667) 715-5588 de la Alerta Amber Sinaloa.