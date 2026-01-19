$!Activan Alerta Amber en Culiacán por la desaparición de Heily Nikte

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber tras la desaparición de Heily Nikte Sainz Rodelo, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 17 de enero en la zona norte de la ciudad.
Según el reporte oficial, la menor salió de su vivienda en el fraccionamiento La Conquista durante la jornada del sábado. Ante la falta de contacto y el riesgo inminente a su integridad, la familia formalizó la denuncia este lunes, lo que activó el protocolo de búsqueda inmediata por parte de las autoridades ministeriales.
Heily Nikte es descrita como una menor de 1.60 metros de estatura, complexión robusta y tez clara. Entre sus rasgos físicos destacan su cabello largo, lacio y castaño oscuro, además de ojos medianos en tono café. Como seña particular para facilitar su identificación, se informó que la adolescente utiliza brackets.
El día de su desaparición, vestía una blusa de manga larga en color rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis de color blanco con negro.
La Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para recibir cualquier dato que permita dar con su paradero, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana para agilizar su localización en las primeras horas del reporte.