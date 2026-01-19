$!Activan Alerta Amber en Culiacán por la desaparición de Heily Nikte

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber tras la desaparición de Heily Nikte Sainz Rodelo, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 17 de enero en la zona norte de la ciudad.

Según el reporte oficial, la menor salió de su vivienda en el fraccionamiento La Conquista durante la jornada del sábado. Ante la falta de contacto y el riesgo inminente a su integridad, la familia formalizó la denuncia este lunes, lo que activó el protocolo de búsqueda inmediata por parte de las autoridades ministeriales.