Activan Alerta Amber en Culiacán por la desaparición de Sonia Elizabeth; tiene 16 años

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para la localización de Sonia Elizabeth Parra Soto, de 16 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 23 de octubre de 2025 en Culiacán.

Según la ficha de búsqueda emitida este viernes, la adolescente salió de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Colinas del Bosque, Culiacán, y hasta el momento, sus familiares no tienen información sobre su paradero.

La Fiscalía considera que la integridad de Sonia Elizabeth podría encontrarse en riesgo, toda vez que se presume que pudo haber sido víctima de la comisión de un delito.

La menor es de complexión delgada, tez morena, cabello lacio, largo, color castaño oscuro, ojos medianos color café, boca mediana, labios delgados y nariz mediana. Mide 1.50 metros de estatura.

Al momento de su desaparición vestía una blusa color blanco, pantalón color azul y tenis color blanco.

Para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, la Fiscalía pone a disposición los números de teléfono (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.